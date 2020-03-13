Ali Babacan'ın partisine oy verir misiniz?

Uzun süredir yürüttüğü parti kurma çalışmasını tamamlayan Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım Partisi ya da kullanımda tercih edileceği anlaşılan DEVA Partisi'nin kuruluş dilekçesini Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verdikten sonra, ilk kez Çarşamba günü genel başkan olarak tanıtım toplantısında kürsüye çıktı.

Partisinin hedeflerini açıklayan Babacan, 90 kişilik Kurucular Kurulu'nu da kamuoyuna tanıttı. Peki halk Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakında ne düşünüyor? Oy verir mi diye vatandaşa mikrofon uzattık ve düşüncelerini sorduk...