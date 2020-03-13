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Virüse karşı nasıl önlemler alıyoruz?

Korona virüsü belirtileri klasik gribal enfeksiyonlarla benzerlik taşırken virüsle ilgili tüm detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dünyaya hızla yayılan ve COVID-19 hastalığına neden olan korona virüsüne salı gecesi ilk kez Türkiye'de rastlanıldığı rapor edilmişti. Bu gün ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son bilgilendirmede Türkiye’de vaka sayısının ikiye ulaştığı ifade edildi. Bakan Koca’nın yaptığı açıklama şöyle: Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.


Virüs vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından, vatandaşlar korku ve panik içinde Peki, ölümcül sonuçlar doğuran korona virüsüne karşı halk nasıl önlemler alıyor? Vatandaşlarımıza koronavirüs konusunda ne biliyorlar, önlem almak için ne yapıyorlar diye sorduk... 

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