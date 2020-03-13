MAGAZİN

Benan Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken'i ifşa etti! Mesaj attı kocan yanımda dedi

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Benan Mahmutyazıcıoğlu arasında sular durulmuyor. Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu , Ece Erken'in kendisine eşinin fotoğrafını yolladığını söyleyerek, "Kocan yanımda" ifadelerini kullandığını belirtti.

Bugün katıldığı 2. Sayfa programına çok özel açıklamalarda bulunan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mamutyazıcıoğlu, olay açıklamalarda bulundu.

Benan Mahmutyazıcıoğlu, şunları söyledi: 

"İhanete kadar çok mutlu bir yuvamız vardı. Eşim 3 aydır sürekli bana 'büyük bir yanlış yaptım. Lütfen beni affet' diye yalvarıyor. Babam aracalığıyla benden bir şans daha istedi.

Eşim akıl tutulması yaşamış sanki, korkutulmuş... Boşanma diye dizlerimin önüne çöktü. 'Yalvarırım, kendimi affettireceğim' ifadelerini kullandı. Ece Erken, ise eşimin fotoğrafını mesaj atıp kocan yanımda" ifadelerini kullandı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
MEB'den öğretmenler için ek ders ücreti açıklaması
Ekrem İmamoğlu açıkladı! İstanbul ile ilgili yeni karar
Açık öğretim kurumları sınavları koronavirüs nedeniyle ertelendi
Almanya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
Yalova'da bu kahvehanede eldivensiz okey oynamaya izin yok sebebi korona
Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diyarbakır Müftü Yardımcısı: Virüsü Allah'tan bir nimet olarak görüyorum
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia İtalya'dan Türkiye'ye geldi!
Benan Mahmutyazıcıoğlu instagramı yıktı Benan Mahmutyazıcıoğlu kimdir yaşı kaç?
İran’da ekonomiye korona virüsü darbesi
Kabe’de Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Okullar kaç gün tatil olacak MEB okullar ne zaman yeniden açılacak?
Ali Babacan'ın partisine oy verir misiniz?
Selin Ciğerci erkek hali nasıldı gerçek adı nedir?