Bakan Turhan açıkladı: Türkiye'den 9 ülkeye daha seyahat yasağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bilim Kurulu ile yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Turhan, bir süredir dünyanın gündemini meşgul eden yeni tip koronavirüsün Türkiye'yi de bazı tedbirlerin almasına zorunlu kıldığına dikkati çekerek, "Bu salgın gündeme geldiği ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığımız süreci sıkı bir şekilde takip ediyor. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulunun aldığı tedbirlerle, bir taraftan ülkemizi bu salgından koruma imkanı elde edilirken, öte yandan da soğukkanlı bir şekilde tedbirler zamanında alınarak süreç yönetiliyor" ifadelerini kullandı.

9 ülkeye seyahat yasağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da bu tehlikeden korunmak için tedbirler aldıklarını aktaran Turhan, şunları söyledi:

"Hava yolu taşımacılığında, 3 Şubat'tan itibaren Çin'le, 23 Şubat'tan itibaren İran'la, 29 Şubat'tan itibaren de Irak, İtalya ve Güney Kore'yle yapılan uçuşlara yasaklama getirmiştik. Halen bu ülkelerden ülkemize uçuş yapılmamaktadır. Sadece kendi vatandaşlarını almak üzere uçakların boş gelmesine müsaade edilmektedir. Şimdi de Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar yarın sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacaktır. Bu tarih Sağlık Bakanlığının kararıyla ileriye veya geriye alınabilir."