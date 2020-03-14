MEDYA

Hekimoğlu 12. bölüm 2. fragmanı

Hekimoğlu dizisi 12. yeni bölümüyle 17 Mart 2020 Salı akşamı Kanal D'de olacak. Hekimoğlu'nun bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hekimoğlu 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu'nun yeni bölümünde neler yaşanacak? Hekimoğlu 17 Mart 2020 Salı akşamı Kanal D'de...

Ateş Hekimoğlu 40’lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek’in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu’nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek’i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu’nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir.  Diğeri de Hekimoğlu’nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan’dır. Hekimoğlu’yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş’in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara… 

Ateş, hastaların ne söylediğinden çok, tahlillerden çıkan sonuçları dikkate alır. Bu yaklaşımla; hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan Hekimoğlu, bu çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapmaktadır. Dolapdere’de yetişmiş Mehmet Ali, güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış Zeynep ve hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmeden refah ve zenginlik içinde yetişmiş Emre… Ateş Hekimoğlu’nun titizlikle seçtiği bu 3 uzman doktor, kendilerini Hekimoğlu’na beğendirmek ve onu memnun etmek için çaba sarf etmektedirler.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
Bakan Turhan açıkladı: Türkiye'den 9 ülkeye daha seyahat yasağı
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
İsrail Başbakanı Netanyahu’da koronavirüs şüphesi
ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tutunamayanlar 10. bölüm 2. fragmanı
Zalim İstanbul 35. bölüm 2. fragmanı
ALES başvurusu 2020 ÖSYM ALES başvurusu kaç gün sürecek?
Trump elini sıkmak istedi Karşı taraf dirsek uzattı
TikTok'un koronavirüs videoları kırıp geçirdi
Mehmet Öz'den ABD'lilere koronavirüsü önlemek için Türk tipi el yıkama örneği
Mehmet Öz'den ABD'lilere koronavirüsü önlemek için Türk tipi el yıkama örneği
Hamilelere tatil mi oldu hamile çalışan kaç gün izinli olacak?