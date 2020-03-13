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Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak

Koronavirüs önlemleri nedeniyle lig maçlarının seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından Spor Bakanlığı maçların şifresiz yayınlanması için devreye girdi. Yayıncı kuruluş, maçların şifresiz yayınlanacağını yarın açıklayacak.

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Koronavirüs salgını tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiliyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan sağlık kurulu tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı. Maçların ertelenme ihtimali şu an için gözükmüyor. Ancak salgının durumu gün be gün değil neredeyse saat başı değiştiğinden salı günü UEFA toplantısının ardından yeni kararlar gelebilir.

Derbi şifresiz yayınlanacak
Bizim ülkemizde henüz ölümle sonuçlanan bir vaka olmamasına karşın liglerin ve okulların ertelenmesi tedbire verdiğimiz önemi gösteriyor. Bu kararlardan sonra ortaya beIN Sports'un maçları şifresiz yayınlayıp yayınlamayacağı sorusu konuşulmaya başlandı. Spor Bakanlığı konu ile ilgili devreye girdi ve beIN Sports ile görüşüldü. Büyük bir gelişme olmazsa muhtemelen yarın beIN Sports maçları şifresiz yayınlayacağını açıklayacak ve hafta sonu, derbi de dahil maçlar şifresiz yayınlanacak.

(Habertürk-Serdar Ali Çelikler)

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