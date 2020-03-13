SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirleri anlatan Sağlık Bakanı Koca, hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini, mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildirdi.

'Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nın, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüldüğünü belirten Koca, 9 ülkeye daha uçuş yasağı konulduğunu aktardı.

"Vatandaşımız sakin olsun"

Türkiye'deki yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 5 olduğunu açıklayan Koca, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı" bilgisini paylaştı.

Tanı konulan 5 kişiden 2'sinin solunum sıkıntısı bulunduğunu ifade eden Koca, "Vatandaşımız sakin olsun, asla tedirgin olmasın. Vatandaşımızla birlikte bu süreci kolay atlatırız" dedi.

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