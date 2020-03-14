GÜNCEL

Saniye saniye izliyorlar! '1453' detayı...

Milli insansız hava aracı (İHA) "Bayraktar TB2", Yunanistan'ın Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılara yönelik sert tutumuna karşı Türk sınır güçlerinin adeta "gökyüzündeki gözü" oluyor.

"Bayraktar TB2", Yunanistan sınırında "1453" uçuş koduyla devriye görevi yapıyor. Milli İHA'nın kaydettiği görüntüler, görüntü aktarma merkezinde askeri yetkililerce izleniyor.

Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olarak sığınmacıları Türk tarafına dönmeye zorlamasının tespiti durumlarında, piyade birlikleri ve özel harekat polislerine bilgi veriliyor. Birliklerin belirtilen bölgeye intikali sonrası Yunanistan yasa dışı faaliyetini gerçekleştiremiyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli İHA, Yunanistan'ın geri itmelerine karşı Türkiye'nin gözü oluyor
İstanbullu koronavirüs korkusuyla toplu ulaşımdan kaçıyor yüzde 17 oldu
1 milyar 230 milyon TL’lik derbi
Okay Karacan: Fenerbahçe’nin hocası belli takımı izliyor
Nijeryalı kadın taksiciyi herkesin içinde dövdü kimse durduramadı
Irak'ta ABD askeri üssüne 1 hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Okay Karacan: 'Fenerbahçe’nin hocası belli takımı izliyor'
Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında bulunan cesetler
ALES başvurusu 2020 ÖSYM ALES başvurusu kaç gün sürecek?
Burhan Pazarlama öldü İstanbul bir değerini daha yitirdi
Koronavirüse ‘Çav Bella’ söyleyerek direniyorlar!
Mehmet Öz'den ABD'lilere koronavirüsü önlemek için Türk tipi el yıkama örneği
Ece Üner, Ahmet Hakan'a canlı yayında yanıt verdi
Hamilelere tatil mi oldu hamile çalışan kaç gün izinli olacak?