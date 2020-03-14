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Burhan Pazarlama öldü İstanbul bir değerini daha yitirdi

İstanbul vapurlarının efsane satıcısı “Burhan Pazarlama” olarak da bilinen Burhan Demircan hayatını kaybetti.

TRT’nin yıllar önce belgeselini yaptığı Burhan Pazarlama, İstanbul’da yaşayanların vapurda en az bir kere rastladığı bir isimdi. Güzel Türkçesi ile dikkat çeken Burhan Demircan, seyyar satıcı değil tam bir pazarlama profesörü olarak niteleniyordu. Demircan’ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camii'nden kaldırılacak.



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