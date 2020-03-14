Koronavirüse ‘Çav Bella’ söyleyerek direniyorlar!

İtalya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle her saat ölümler artıyor. İtalya an itibariyle Çin’den sonra koronavirüs nedeniyle en fazla insanın hayatını kaybettiği ülke. Ülke genelinde OHAL ilan edildi.

Evlerinde karantina altında olan İtalyanlar camlardan, balkonlardan şarkılar söyleyerek birbirlerine moral veriyorlar. Kimi ‘Çav Bella’ ile direniyor koronavirüse kimi şarkılarla komşusuna moral vermeye çalışıyor. İşte koronavirüs karantinasındaki İtalya’dan ilginç görüntüler…