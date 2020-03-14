DÜNYA

Koronavirüse ‘Çav Bella’ söyleyerek direniyorlar!

İTALYA'da Coronavirüs nedeniyle ölümler artarken insanlar evlerine kapandılar. Sadece balkonlara çıkabilen halk, şarkılar söyleyerek moral bulmaya çalışıyorlar.

İtalya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle her saat ölümler artıyor. İtalya an itibariyle Çin’den sonra koronavirüs nedeniyle en fazla insanın hayatını kaybettiği ülke. Ülke genelinde OHAL ilan edildi.

Evlerinde karantina altında olan İtalyanlar camlardan, balkonlardan şarkılar söyleyerek birbirlerine moral veriyorlar. Kimi ‘Çav Bella’ ile direniyor koronavirüse kimi şarkılarla komşusuna moral vermeye çalışıyor. İşte koronavirüs karantinasındaki İtalya’dan ilginç görüntüler…

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