Okay Karacan: 'Fenerbahçe’nin hocası belli takımı izliyor'

Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca arayışı devam ederken gündemde Erol Bulut var ancak gazeteci Okay Karacan'ın söylemleri sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.



''Fenerbahçe’nin hocası belli, takımı izliyor'' diyen Karacan, şu ifadeleri kullandı; ''Fenerbahçe Kulübü yakında taraftarını mutlu edecek açıklamayı yapacak ve projeyi ortaya koyacak. 'Yeniden başlıyoruz' diyecek. İsim vermem çok yaklaştığı anda belki ilk defa duyabilirsiniz buradan.

''B planı olmayan bir kulüpmüş gibi algılanıyor''

Şunu görüyorum bu tip sosyal medya yorumları ve tabiki yönetimin bu konuda açıklama yapması zaten plan ve politika açısından doğru değil. Sanki Fenerbahçe beceriksiz hiçbir şeyden anlamayan ne yapacağını bilmeyen ikinci planı ya da B planı olmayan bir kulüpmüş gibi algılanıyor.