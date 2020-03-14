Ronaldinho hapishanede futsal maçında şov yaptı

Paraguay'daki Agrupacion Especializada'da tutklu halde bulunan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, cezaevindeki diğer mahkumlarla birlikte futsal turnuvasında maç oynadı.

5 gol attı, 6 da asist yaptı

Paraguay basınından Hoy, verdiği haberde futsal davetini kabul eden Ronaldinho'nun sahada adeta şov yaptığını yazdı. Ronaldinho, takımının 11-2 kazandığı maçta 5 gol attı, 6 da asist yaptı.