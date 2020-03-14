Ronaldinho hapishanede futsal maçında şov yaptı
Sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle Paraguay'da tutuklanan Ronaldinho, diğer mahkumlarla birlikte yaptığı futsal maçında adeta şov yaptı.
Paraguay'daki Agrupacion Especializada'da tutklu halde bulunan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, cezaevindeki diğer mahkumlarla birlikte futsal turnuvasında maç oynadı.
5 gol attı, 6 da asist yaptı
Paraguay basınından Hoy, verdiği haberde futsal davetini kabul eden Ronaldinho'nun sahada adeta şov yaptığını yazdı. Ronaldinho, takımının 11-2 kazandığı maçta 5 gol attı, 6 da asist yaptı.