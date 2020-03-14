Yeşim Salkım'dan 2. Sayfa sunucularına hakaret dolu sözler

Videoda program sunucuları ile ilgili zehir zemberek sözler söyleyen Yeşim Salkım, 2. Sayfa sunucularına 'Müdire hanım kılıklı, yandaş', 'Hayatımda sizin kadar satılık insan tanımadım' ifadeleriyle seslendi.

Yeşim Salkım'ın bu videosunun ardından Magazin Gazetecileri Derneği bir bildiri yayınlayarak konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.