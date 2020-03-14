MAGAZİN

Yeşim Salkım'dan 2. Sayfa sunucularına hakaret dolu sözler

Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucuları Müge ve Gülşen'i hedef alarak hakaret dolu sözler söyledi.

Videoda program sunucuları ile ilgili zehir zemberek sözler söyleyen Yeşim Salkım, 2. Sayfa sunucularına 'Müdire hanım kılıklı, yandaş', 'Hayatımda sizin kadar satılık insan tanımadım' ifadeleriyle seslendi.

Yeşim Salkım'ın bu videosunun ardından Magazin Gazetecileri Derneği bir bildiri yayınlayarak konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

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