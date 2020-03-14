POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu Demirtaş'ın tutukluluğuna tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ile ilgili soruya "Demirtaş içeride yatıyorsa suçunu açıklasınlar sonucunu bildirsinler. Böyle bir tutuklama olmaz." diye yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, radyocu Gezegen Mehmet'in modaretörlüğünde Zor Sor programına konuk oldu.


Gündeme dair açıklamalar yapan İmamoğlu'nun gündeminde ise eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunması vardı.

HDP ile tutumunuz çelişkili değil mi?

Ekrem İmamoğlu'nun daha önceki söylemlerinde Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunmasına karşı çıktığını hatırlatan ve çelişkili konuştuğunu belirten Mehmet Akbay, Demirtaş'ın PKK ile işbirliği içinde olduğunu söyleyerek, İmamoğlu'na neden Demirtaş'ı desteklediğini sordu.

"Böyle tutuklama olmaz"

İmamoğlu Demirtaş'ın tutuklu bulunmasını tasvip etmediğini belirterek "Bence siz yargısız infaz yaptınız. Şu anda on binlerce yüz binlerce HDP'li vatandaşı terörist ilan ettiniz. Bu şehrin ve bu ülkenin milyonlarca HDP'li vatandaşının hiç kimsenin terörist ilan etmesine hakkı yok. Demirtaş içeride yatıyorsa suçunu açıklasınlar sonucunu bildirsinler. Kaç yıl oldu içeride. Böyle bir tutuklama olmaz." şeklinde yanıt verdi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti MKYK ve MYK toplantıları ertelendi
İtalya'nın ardından İspanya da karantinada
G.Saray'dan Beşiktaş'a şampiyonluk cevabı!
İtalya'da iki bakan yardımcısında koronavirüs çıktı
Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava yolu ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Obi Mikel'in 'Sezon iptal edilmeli' sözlerine Falcao'dan destek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yeşim Salkım'dan 2. Sayfa sunucularına hakaret dolu sözler
Ronaldinho hapishanede futsal maçında şov yaptı
Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşımı kullanma oranı yüzde 17 azaldı
Saniye saniye izliyorlar! '1453' detayı...
Okay Karacan: 'Fenerbahçe’nin hocası belli takımı izliyor'
ALES başvurusu 2020 ÖSYM ALES başvurusu kaç gün sürecek?
Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında bulunan cesetler
Mehmet Öz'den ABD'lilere koronavirüsü önlemek için Türk tipi el yıkama örneği