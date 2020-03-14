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Mersin'den feci olay! Yangından korkan kadın 8. kat aşağı düştü

MERSİN’de bir apartmanın 8. katında çıkan yangında balkon korkuluklarına çıkan kadın, çevredekilerin bakışları arasında aşağı düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Mezitli ilçesinde meydana geldi.

Yurtdışında yaşayan ve bir iş için Mersin’e gelen 38 yaşındaki Yasemin Özel’in 8. kattaki evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının birden büyümesi üzerinde korku ve paniğe kapılan kadın, balkona çıkıp korkulukları tutarak kendini aşağıya sarkıttı. Yaklaşık 1 dakika boyunca korkuluklara asılan kadın, ellerini bırakıp 8. kattan binanın bahçesine düştü.

Olay kameralar tarafından kaydedilirken, ağır yaralanan Özel, olay yerinde hayatını kaybetti.

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