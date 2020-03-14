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Bahçelievler'de Romanya vatandaşı sokakta ölü bulundu

Bahçelievler'de Romanya vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi sokakta bankın üzerinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Adnan Kahveci Bulvarında bulunan bir sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bankın üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı hemen ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalelere rağmen Romanya vatandaşı olduğu öğrenilen kişi hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, çevrede "Kornel" ismiyle bilindiği öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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