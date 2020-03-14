Mustafa Cengiz: “Oyuncumuz ateşlendi, TBF’ye bildirdik olumsuz yanıt aldık”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçının seyircisiz oynaması ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra gelen tepkilere cevap veren Cengiz, “Tüm spor kamuoyuna ve değerli rakiplerimize özellikle son yapılan 24 saattir yapılan algı operasyonları anlatmak istiyorum. Perşembe günü toplantı yaptık. Sabah en üst düzeyden gelen devletten gelen açıklama, maçların seyircili oynanma şeklindeydi. Öğlende TFF Başkanı maçların seyircili oynanacağını söyledi. Biz de saat 2’deki lansmanda sizlerin sorularını yanıtladık. Maçlar devletimizin talebi üzerine seyircili oynanacak. Bizim görevimiz bu bağlamda her türlü önlemi almak. Bugün de bütün stadı dezenfekte ettik. Akşamı devletimiz farklı bir karar aldı. Maçların seyircisiz oynanmasına karar verdi. Devletimizin her türlü kararına uymak durumundayız. Sağlık önemliyse her şey ikinci plandadır. Biz buna da bir şey demedik. Sadece seyirci sağlığı değil aynı zamanda sporcu sağlığı ve orada 1000’i aşkın görevlinin sağlığı ve medya mensuplarının da sağlığı önemli. Herkesin evladı var. Sporcularda bir çekinme var. Şu an için her zemin, her saha her şartta Galatasaray mücadelesine devam eder. Biz rakiplerimizle her zeminde karşılaşırız. Ama bizim erteleme talebimiz sanki 3 puan için yaptığımız bir hamle gibi algılandı. Bu hiç hoş bir şey değil. Biz rakiplerle eşit şartlarda oynamak isteriz. En zor şartlarda da başarıya ulaştık. Galatasaray bu nedenle büyük. Ben özellikle hafızası dar olan insanlara söylüyorum. Seyircili oynandığında önlem alıyoruz dediğimizde devletimizin ve federasyonumuz açıkça seyircili oynanacak dedi. O akşam karar değişti. Sporcu, görevliler sağlığı açısından mümkünse bunu erteleyelim dedik. Tabii ki sporcular tedirgin. Kötü niyetlilere bir şey anlatamıyorsun. Mental gelişimi fetüste durmuş. Bunlara hiçbir şey anlatamıyoruz. Kötü niyetli sizin her dediğinizi başka yere çekecek. Ben buna çok üzülüyorum. Hiçbir camiayı kırmadan saygı içinde halkımızın en sağlıklı olmasını fakat devletimizin her aşamada vereceği her türlü karar titizlikle riayet edeceğimizi bildiririm. Galatasaray camiası olarak görüşümüzü devletimize yardımcı olma babından iletiriz. Her şartta oynarız” diye konuştu.

“Çok büyük endişe oldu”

Erkek Basketbol Takımı’ndan bir oyuncunun 1 gün önce ateşle yattığını belirten Başkan Cengiz, “Kontrol altında. Belirtilerde herhangi bir virüs belirtisi yok ama kontrol altında. Basketbol takımında. Tabii ki takım arkadaşları etkilendi. Kızlar bugün büyük bir mücadele verdi. Eğer bir şey olacaksa bize de olsun. Ben de bu potada aynı şartlarda bulunayım diye yönetici kardeşlerimizle geldik. Fakat şunu söyleyeyim; çok büyük endişe oldu. Kızlarda oynadığımız rakibimiz Fransa’dan geldi. Karantina yok. Erkek takımının rakibi Ukrayna’dan geldi. Karantina yok. Bütün rakip camiaları seviyoruz ve saygımız var. Onlar olmadan Galatasaray olmaz. Diğer takımlar da olmaz. En ufak saygısızlığımız olamaz. Yöneticilerden rica ediyorum, lütfen taraftarı birbirine düşürücü camialara ayırt edici, şu sağlık olarak sıkıntılı günlerde küçük çıkarlar ve puan hesapları için lütfen kışkırtıcı beyanatlar vermeyelim. Saygılı olalım. Birbirimizi sevmesek bile saygı gösterelim. Biz bütün rakiplerimizi seviyoruz, onları sevenleri de seviyoruz” şeklinde konuştu.