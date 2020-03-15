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İlber Ortaylı virüs sonrası stoklama yapanlara sert çıktı! 'Görgüsüzlük'

Prof. Dr. İlber Ortaylı, koronavirüsün ülkemizdeki ilk vakalarının ardından insanların market raflarını boşalıp gıda stoklamasını eleştirdi ve "Türk ahlakına yakışmayan bir hareket" diyerek sert sözlerle eleştirdi.

Kendi Youtube kanalında koronavirüsle ilgili bir video yayımlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından marketlerde yaşanan yoğunluğu, "görgüsüzlük ve yağma olarak nitelendirdi. Ortaylı, bu şekilde davranan insanların, diğer insanların hakkını gasp ettiğini söyledi.

Youtube kanalında koronavirüs hakkında değerlendirmelerde bulunan İlber Hoca şıunları söyledi:

"Sağlık otoritelerin uyarılarına itaat etmek ve söylenenleri harfiyle uygulamak zorundayız. Yasaklara ve talimatlara dikkat etmeliyiz.

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