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Bakan Kasapoğlu: Karantina sürecini Bilim Kurulu öncülüğünde gerçekleştiriyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtları ile ilgili Bakanlık Merkez Bina'da açıklamada bulundu. kasapoğlu, umreden dönenlerin karantina süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın Ankara ve Konya'daki yurtlarda karantina amacıyla misafir edildiğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, umreden dönenlerin sağlık kontrollerinin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu liderliğinde kontrol edildiklerini duyurdu. 

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