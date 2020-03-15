DÜNYA

Fransa'da sarı yelekliler protestosu devam ediyor! Polis biber gazı kullandı

FRANSA'da koronavirüs salgını sebebiyle toplu etkinlik ve gösterilerin yasaklanmasına rağmen Sarı Yelekliler protestolarını sürdürdü. Protestocular polisle çatıştı, polis biber gazı kullandı

Başkent Paris'te Sarı Yelekliler, hükümet karşıtı protestolarını koronavirüs (Covid-19) salgını yasaklarına rağmen sürdürdü. Yüzlerce protestocu, 70'inci cumartesinde Paris sokaklarında polisle çatıştı.

Polis kalabalığa karşı biber gazı kullandı. Sarı Yelekliler, Montparnasse tren istasyonu çevresinde bazı binek araçlarını ve motosikletleri ters döndürüp yaktı. Fransa hükümeti, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için aldığı tedbirler arasında, 100'den fazla kişinin bulunduğu her türlü etkinlik, gösteri ve protestoyu yasaklamıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Olayın adresi Düzce! Koronavirüs şüphesiyle sevk edilen kızını hastaneden kaçırdı
AK Parti'den sonra CHP de grup toplantısını iptal ettiğini duyurdu
İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 724'e yükseldi
Enerji Bakanı duyurdu Üçüncü sondaj gemisi "Kanuni" Türkiye'de
Spor camiasına bomba gibi düştü! Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
FETÖ'nün karanlık yüzünü tek tek anlattı! TSK'nın içine böyle yerleşmişler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de kadına şiddete kırmızı kod hassasiyeti geldi! Örnek uygulama
İlber Ortaylı virüs sonrası stoklama yapanlara sert çıktı! 'Görgüsüzlük'
Recep ayı ne zaman bitiyor 2020 Şaban ayı başlangıç tarihi
Prof. isimden dikkat çeken uyarı! Çöl çekirgeleri Türkiye'yi istila eder mi?
Umre yolcuları gelir gelmez Ankara'da karantinaya alındılar
Ramazan nisanın kaçında başlıyor ilk oruç tarihi 2020
İstanbul'da kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu!
AÖL sınavı 2020 ne zaman MEB yeni sınav tablosunu duyurdu