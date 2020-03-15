Fransa'da sarı yelekliler protestosu devam ediyor! Polis biber gazı kullandı

Başkent Paris'te Sarı Yelekliler, hükümet karşıtı protestolarını koronavirüs (Covid-19) salgını yasaklarına rağmen sürdürdü. Yüzlerce protestocu, 70'inci cumartesinde Paris sokaklarında polisle çatıştı.

Polis kalabalığa karşı biber gazı kullandı. Sarı Yelekliler, Montparnasse tren istasyonu çevresinde bazı binek araçlarını ve motosikletleri ters döndürüp yaktı. Fransa hükümeti, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için aldığı tedbirler arasında, 100'den fazla kişinin bulunduğu her türlü etkinlik, gösteri ve protestoyu yasaklamıştı.