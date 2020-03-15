Fransa'da sarı yelekliler protestosu devam ediyor! Polis biber gazı kullandı
FRANSA'da koronavirüs salgını sebebiyle toplu etkinlik ve gösterilerin yasaklanmasına rağmen Sarı Yelekliler protestolarını sürdürdü. Protestocular polisle çatıştı, polis biber gazı kullandı
Başkent Paris'te Sarı Yelekliler, hükümet karşıtı protestolarını koronavirüs (Covid-19) salgını yasaklarına rağmen sürdürdü. Yüzlerce protestocu, 70'inci cumartesinde Paris sokaklarında polisle çatıştı.
Polis kalabalığa karşı biber gazı kullandı. Sarı Yelekliler, Montparnasse tren istasyonu çevresinde bazı binek araçlarını ve motosikletleri ters döndürüp yaktı. Fransa hükümeti, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için aldığı tedbirler arasında, 100'den fazla kişinin bulunduğu her türlü etkinlik, gösteri ve protestoyu yasaklamıştı.