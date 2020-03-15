İzmir'de kadına şiddete kırmızı kod hassasiyeti geldi! Örnek uygulama

İzmir'de kadına şiddet olaylarıyla ilgili ihbarlar terör olayı gibi "kırmızı kodla" tanımlanırken, ihbarlara 1 dakika gibi kısa sürede müdahale edilmeye çalışılıyor.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın göreve gelmesiyle birlikte gelen ihbarların öneminin belirlendiği bir yazılım geliştirildi. Yazılım sayesinde gelen ihbarlar önemine göre ekiplere değişik renklerde iletilmeye başlandı.

Kadına şiddet ve aile içi şiddet olaylarına terör olayıyla aynı hassasiyetle yaklaşılıp "kırmızı kod" ile ekiplere iletiliyor.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile de ihbarın yeri kısa sürede tespit edilip, olay yerine en yakın ekip yönlendiriliyor. Olaya 1 dakika gibi kısa sürede müdahale edilmesi sağlanırken, alınan tedbir ve "kırmızı kod" hassasiyetiyle birlikte 2,5 aylık sürede 2 kadın cinayeti gerçekleşti.