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Van'daki çığ faciasından günler sonra acı haber! İtfaiye erinin cansız bedeni çıkarıldı

4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen ve 41 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan Van'daki 2 ayrı çığ felaketinden günler sonra acı haber geldi. Çığ altında kalan İtfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı.

Geçtiğimiz ay yüreklere kor gibi düşen Van'daki çığ felaketinden 38 gün sonra acı haber geldi. Çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı.

Görev şehidi itfaiye erinin isminin Mehmet Can Daşdemir olduğu açıklandı.

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