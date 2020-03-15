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Mevlüt Çavuşoğlu: Bakanlık bünyesindeki bütün izinler iptal edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlık bünyesindeki bütün izinlerin kaldırıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, Bakanlık bünyesinde 24 saat hizmet veren bir koordinasyon ve destek merkezi kurduklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın bünyesindeki çağrı merkezinin uzun yıllardır sadece yurt dışındaki vatandaşlara değil Türkiye'yle ilgili herhangi bir talepte bulunan ya da vize almak isteyen yabancıların da çağrılarına cevap verdiğini söyledi.

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