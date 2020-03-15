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Adıyaman'da tıraş olan kişi fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktı!

ADIYAMAN'da, berberde tıraş olduktan sonra cam kapıya yönelen kişi, fark etmediği kapıyı kırarak dışarı çıktı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kapcami Mahallesi'ndeki berberde meydana geldi. Bashar Ali'ye ait berbere gelen, ismi öğrenilemeyen kişi, tıraş olduktan sonra ödeme yapıp, dışarı çıkmak istedi.

Cam kapıyı fark etmeyen kişi, kapıya hızla çarpması sonucu camı kırarak, dışarı çıktı. Hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, müşteriyi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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