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Sivas'ta koronavirüs uyarılarına rağmen mağaza açılışında izdiham dikkat çekti

SİVAS'ta bir iş yerinin açılışına özel uyguladığı indirimi duyanlar, izdihama neden oldu. İndirimli ürünleri almak isteyenler, ezilme tehlikesi geçirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması uyarısına rağmen yaşanan izdiham dikkat çekti.

SİVAS Eskikale Mahallesi Hoca İmam Sokak'ta ev eşyası satışı yapmak üzere bir mağazanın açılışı gerçekleştirildi.

Mağaza sahipleri, açılışa özel, ürünlere indirim uyguladı.

İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen yüzlerce kişi, açılış saatinden önce iş yeri önünde toplandı.

Açılışın yapılmasıyla birlikte vatandaşlar mağaza içerisine akın etti.

Koşarak mağazaya girenler, ürünleri alabilmek için birbirleri ile yarıştı.

Yaşanan izdiham nedeniyle birçok vatandaş, ezilme tehlikesi geçirdi.

Giriş kapısında sıkışanların yanı sıra kalabalıktan bunalan vatandaşlar, çevredekiler tarafından kenara çekilerek sakinleştirildi.

Ürün almayı başarabilenler, kasa önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması yönündeki uyarılara rağmen yaşanan görüntü şaşkına çevirdi.

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