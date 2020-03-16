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Üsküdar'da yüzleri maskeli 3 hırsız PTT'yi soydular!

ÜSKÜDAR’da yüzleri maskeli soyguncular kapıyı zorlayarak PTT şubesine girdi. Bir kişi gözcülük yaparken içeri giren iki hırsız kargo ve paraları çaldı. PTT şubesinin maskeli hırsızlar tarafından soyulduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Üsküdar’da bulunan bir PTT şubesi yüzleri maskeli 3 kişi tarafından soyuldu. Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cuma günü saat 03.00 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Karadeniz Caddesinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi.

Yüzleri maskeli olan 3 kişi PTT şubesinin kapısı zorlayarak içeri girdi. Maskeli kişilerden biri giriş kapısında etrafı gözetlerken diğer 2 kişi içeri girdi.

Kasada bulunan bir miktar parayı alan soyguncular, vatandaşlara ait kargoları alarak binadan, yaya olarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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