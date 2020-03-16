Üsküdar'da yüzleri maskeli 3 hırsız PTT'yi soydular!

Üsküdar’da bulunan bir PTT şubesi yüzleri maskeli 3 kişi tarafından soyuldu. Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cuma günü saat 03.00 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Karadeniz Caddesinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi.

Yüzleri maskeli olan 3 kişi PTT şubesinin kapısı zorlayarak içeri girdi. Maskeli kişilerden biri giriş kapısında etrafı gözetlerken diğer 2 kişi içeri girdi.

Kasada bulunan bir miktar parayı alan soyguncular, vatandaşlara ait kargoları alarak binadan, yaya olarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.