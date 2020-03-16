İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz'ın Coronavirus nedeniyle Türkiye'ye alınmak istendi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp hızla tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını, Çin'in ardından en çok İtalya'yı vurdu. Çin'den sonra Koronavirüs nedeniyle ölümlerin en çok gerçekleştiği ünlüke İtalya oldu. İtalya'da vatandaşlar evlerine kapandı.

Hayatını İtalya'da idame ettiren Serra Yılmaz'ın Türkiye'ye alınma talebinde bulunduğu iddiası ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Seneler önce Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya taşınan Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda İtalya'da Koronavirüs nedeniyle perişan olduklarını ifade ederek Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Son olarak ise gazeteci Sevda Türküsev, Twitter hesabından Serra Yılmaz'ın İtalya'dan Türkiye'ye alınması için başvuruda bulunduğunu iddia ederek şu paylaşımı yaptı:

''Türkiye'de yaşayamayacağını söyleyip İtalya'ya yerleşen Serra Yılmaz, yaşanan coronavirüs salgınından sonra İtalya'da çok kötü durumda olduklarını ifade edip, dün vatandaşı olmaktan utandığı ve terk ettiği Türkiye'ye, kendisinin İtalya'dan alınması için başvuruda bulunmuş. Zavallı!''

Ardından Serra Yılmaz'ın ''Serra Türk müsün?'' sorusu üzerine ''Evet ama bu benim suçum değil'' dediği bir videoyu paylaşan Türküsev, linç kampanyası başlatmak istercesine bir de şu paylaşımı yaptı:

''Yes Serra, bu senin tercihin değildi! Türk olmak asla bir suç değil gurur ama sen bunu anlayamazsın tabi. Lakin seninle aynı ülke vatandaşı olmak bize cidden ceza gibi bir şey... ortada bir suç yok ama bize ağır bir ceza var!''

Sevda Türküsev'in bu paylaşımlarının ardından Serra Yılmaz, Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi. Türküsev'e destek verenler Serra Yılmaz'ın Türkiye'ye alınmaması için birçok paylaşımda bulundu.

Sevda Türküsev'in bu paylaşımlarının ardından Serra Yılmaz, Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi. Türküsev'e destek verenler Serra Yılmaz'ın Türkiye'ye alınmaması için birçok paylaşımda bulundu.