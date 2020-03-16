Dünya'nın konuştuğu olay! Çekirge istilasının ardından karınca istilası başladı

Son dönemde Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge sürülerinin ardından Umman'da karınca istilası boy gösterdi.

Umman’dan gelen video sosyal medyada hızla yayılırken, karınca istilasının nedenleri de merak konusu oluyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde çekirge istilası Afrika’dan kuzeye doğru boy göstermiş ve sınırımıza kadar dayanmıştı. Normal şartlarda tek başına yaşayan bu hayvanların neden sürü halinde gezip her yeri yağmaladıkları da merak konusu olmuştu. Bugün Umman’dan gelen karınca istilası görüntüler ise tüm dünyayı şoke etti.