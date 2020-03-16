DÜNYA

Dünya'nın konuştuğu olay! Çekirge istilasının ardından karınca istilası başladı

Çekirge istilasının ardından şimdi de karınca istilası başladı. Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde görülen karınca istilası Umman'a kadar geldi. Irak'ta da görünen karınca istilası Türkiye'ye gelir mi araştırması ise başladı.

Son dönemde Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge sürülerinin ardından Umman'da karınca istilası boy gösterdi.

Umman’dan gelen video sosyal medyada hızla yayılırken, karınca istilasının nedenleri de merak konusu oluyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde çekirge istilası Afrika’dan kuzeye doğru boy göstermiş ve sınırımıza kadar dayanmıştı. Normal şartlarda tek başına yaşayan bu hayvanların neden sürü halinde gezip her yeri yağmaladıkları da merak konusu olmuştu. Bugün Umman’dan gelen karınca istilası görüntüler ise tüm dünyayı şoke etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 4 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Sayı 44'e çıktı
Koronavirüs Türkiye genelgesi doğru mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Partiler anlaşırsa koronavirüs nedeniyle Meclis de toplanmayacak
Yaz gelince koronavirüs biter mi? Türk profesörden kritik açıklamalar
Dünya devleri Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde
İran'da yaman koronavirüs çelişkisi Ruhani ve İran ordusu farklı telden çaldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Burcu Esmersoy yeni aşkıyla görüntülendi
Şeyma Subaşı karantinada ilklerini yaşıyor!
Garanti BBVA promosyon ödemeleri 2020 emekli maaş fırsatları
Sergen Yalçın 'Koronavirüsü abartıyoruz' dedi sosyal medyada gündem oldu
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz'ın Coronavirus nedeniyle Türkiye'ye alınmak istendi
Denizbank promosyon ödemesi kaç para emeklilik avantajları
Survivor 21.bölüm Fragmanı
İzzet Yıldızhan'ın nikahsız eşlerinden kaç çocuğu var?