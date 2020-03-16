Burcu Esmersoy yeni aşkıyla görüntülendi

Burcu Esmersoy ve Allan Hakko çifti, önceki akşam Kuruçeşme’de bulunan bir mekanda yemek yedi. Mekan çıkışı yeni sevgilisiyle görüntülenen Burcu Esmersoy, basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.

Esmersoy, 'İyiyiz gördüğünüz gibi. Tanışma aşamasını geçeli epey oldu. Her şey yolunda' şeklinde konuştu.