Burcu Esmersoy yeni aşkıyla görüntülendi
Geçen yıl Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddiaları üzerine bir süre önce sessizliğini bozmuş ve dedikoduları doğrulamıştı. Güzel sunucu ilk kez yeni aşkıyla görüntülendi.
Burcu Esmersoy ve Allan Hakko çifti, önceki akşam Kuruçeşme’de bulunan bir mekanda yemek yedi. Mekan çıkışı yeni sevgilisiyle görüntülenen Burcu Esmersoy, basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.
Esmersoy, 'İyiyiz gördüğünüz gibi. Tanışma aşamasını geçeli epey oldu. Her şey yolunda' şeklinde konuştu.