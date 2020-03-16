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Şeyma Subaşı karantinada ilklerini yaşıyor!

Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia, koronavirüs şüphesi ile Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde testten geçirilip '14 gün evden çıkmama' şartıyla eve gönderildi. Subaşı evde ilklerini yaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle karantina günlerine dair paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla karantina altındayken hayatında ilkleri yaşadığını da göstermiş oldu.

Subaşı, ilk olarak dans performansı sergilediği bir video paylaşırken sonrasında mutfaktaki hünerlerini sergilediği bir görsel paylaştı. Şeyma Subaşı bu görüntüsünün üzerine ‘hayatımda ilk kez pirinç pişirdim’ notunu düştü.

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