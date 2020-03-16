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Sergen Yalçın 'Koronavirüsü abartıyoruz' dedi sosyal medyada gündem oldu

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın "Mutlu değiliz, mutsuz da değiliz, ne olduğumuzu bilmiyoruz şu anda. Corona konusunu biraz abartıyoruz gibi" sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Abone ol

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile oynadıkları ve 0-0 sona eren derbi sonrası tüm dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın röportaj sırasında öksürmesi ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa verdiği röportajdaki hareketleri çok konuşuldu.

"Corona konusunu biraz abartıyoruz gibi"
Karşılaşmanın ardından "Mutlu değiliz, mutsuz da değiliz, ne olduğumuzu bilmiyoruz şu anda. Corona konusunu biraz abartıyoruz gibi" diyen 47 yaşındaki teknik adamın röportajın öncesinde öksürmesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sergen Yalçın, derbinin ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Twitter'da TT oldu.

''Güvenli bir ülkedeyiz''
Sergen Yalçın basın toplantısında ise konuyla ilgili şöyle konuştu: "Hafta içi oyuncu grubumuzla toplantı yaptık. Yabancılar biraz gergin, biz daha sağduyuluyuz. Biz bir yaptırım yapamayız. Biz de oyunculara şu anda dünyanın en güvenilen ülkesinde olduklarını söyledik. Devletimiz ve bakanlarımızın iyi çalıştığını söyledik. Güvenli bir ülkedeyiz. Sanki biraz abartılıyor gibi. Tek problem seyirci olmaması. Seyirci olmayınca olmuyor futbolda. Bugün iki taraf da iyi mücadele etti ama seyir zevki olmadı. Mutlu değiliz. Onlar da mutlu değil. Böyle atmosferde oynanacak oyun bu kadar."

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