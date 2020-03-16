Heidi Klum ve Tom Kaulitz koronovirüs testi yaptırdı! Ünlü çift karantinada

Ünlü model Heidi Klum, birkaç gün önce, son günlerde kendini iyi hissetmediğini, boğazının ağrıdığını, öksürdüğünü ve nefes darlığı çektiğini anlattığı bir video çekmiş, kimseyi riske sokmamak için de kendini eve kapattığını söylemişti. Klum, dün koronavirüs testi yaptı.

Geçen yıl evlendiği 30 yaşındaki Tom Kaulitz’in de turne dönüşü hastalanması sonucu birlikte test yaptırmaya giden Klum, iki ayrı odada karantinaya alındı.

Eşiyle camın iki tarafından birbirlerini öptüklerini gösteren videoyu paylaşan Klum “Bütün hafta boyunca hastaydım ve ne yazık ki birkaç gün önce turneden dönen eşim de kendini hasta hissediyordu. Güvenlik tedbiri olarak corona virüsü testlerimizin sonucunu alana kadar ayrı kalıyoruz. Virüsleri yaymak ve hem birbirimizi hem de başkalarını hasta etmek istemiyoruz. Doğru şeyleri yapmak ve bulaştırmamak ona sarılmak ve onu öpmek istememden daha önemli” dedi.

"SEVDİĞİNİZ İNSANLARI KORUMALISINIZ"

Klum ayrıca, “Bunlar tuhaf zamanlar… Ama şu anda neyin önemli olduğunu unutmayın. Sevdiğiniz insanları korumalısınız. Dünyanın her yerinde insanların sosyal mesafeyi korumasına ihtiyacımız var. Bu hepimizi etkiliyor ve bizim sevdiklerimizi, komşularımızı ve toplumumuzu korumamıza bağlı. Lütfen yetkilileri dinleyin ve mümkünse evde kalın, kendinizi fiziksel olarak diğer insanlardan uzak tutun. Özellikle de iyi hissetmiyorsanız…” dedi.

Klum şöyle devam etti: “Dünyanın her yerinde insanların birbirlerine güzel şeyler yaptıklarını görüyorum ve bu bana umut veriyor” diyen ünlü model, “Hepinize sevgilerimi, pozitif duygularımı ve şifa hislerimi gönderiyorum. Birlikte bunu atlatabiliriz ama tedbir almamız gerekiyor, böylece parlak ve sağlıklı geleceğimiz olabilir.”





