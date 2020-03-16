CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na coronavirüs tepkisi

Türkiye'de corona virüs tehlikesine karşı geniş katılımlı toplantılar bir bir iptal edilirken dün CHP İstanbul Kadın Kolları Kongresi yapıldı. Başkan adayı Aysun Kılıçaslan Soku da kongreye erteleme istedi. Ancak kabul edilmeyince adaylıktan çekildiğini kongreden bir gün önce, "15 Mart 2020 pazar günü, halen corona virüs açısından yüksek risk taşıyan bir tarihte gerçekleştirilecek olan 14. CHP İstanbul İl Kadın Kolu Kongresindeki başkan adaylığımdan kamu sağlığı adına, önce insan önce sağlık diyerek çekildiğimi saygıyla duyururum. Benim başkanlık adaylığım, örgütümüzden daha kıymetli değildir" diye duyurdu.

Koronavirüs tehlikesine aldırış etmeyen CHP’liler salonu doldurdu. Canan Kaftancıoğlu ise toplantıda yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çekti. Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada " Zor günlerden geçiyoruz coronavirüs hepimizin malumu. Ama bu memleketin tek derdinin de coronavirüs olmadığını biliyoruz. Binlerce derdimiz var saymaya gerek yok. Kişisel sağlımız toplumsal sağlımız çok kıymetli. Biz bu sağlığımızı koruyabilme adına her şeyi yapmakla mükellefiz. Birbirimizi korumamızın yolu kendimizi ve toplumumuzu korumamızdan geçiyor sağlık itibari ile sürecinde sağlıklı yürümesi için. Birde malumunuz kongreler sürecimiz var ve örgütlü mücadelenin gereği, nasıl fiziksek ve toplumsa sağlımızı korumak için mücadele ediyorsak bu süreçlerinde sağlıklı götürmemiz gibi bir sorumluluğumuz var..." dedi.