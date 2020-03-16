MAGAZİN

İzzet Yıldızhan: '30 yaş küçük sevgilim olabilir, kızımın asla'

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaştığı piyano görüntüleri ile magazin gündemine oturan şarkıcı İzzet Yıldızhan, sevgililer arasındaki yaş farkları üzerine açıklamalarda bulundu. Yıldızhan söylediği sözlerle tepki çekti.

Yıldızhan, canlı yayınlanan bir magazin programına katıldı ve burada yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. 56 yaşındaki şarkıcı Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz haberi hakkında yorumda bulunurken, “Ben 20 yaşında birini sevebilirim… Yaş sınırı koymuyorum.. O da beni sevebilir” şeklinde bir açıklamada bulundu.

SÖZ KONUSU KIZI OLUNCA…

İzzet Yıldızhan bu yorumundan kısa süre sonra bu defa kızının benzer bir durumda bulunması halinde nasıl davranacağını açıkladı. Yıldızhan, “Kızımı 20 yaş büyük birine vermem!” diyerek canlı yayında çok şaşırtıcı bir çıkışta bulunmuş oldu. Program sunucularının kısa bir süre önce yaptığı açıklamayı hatırlatmaları üzerine bu defa “bizler sanal dünyadayız” şeklinde bir açıklamada bulundu.

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