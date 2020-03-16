Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan koronavirüs açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada ''Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir'' diye konuştu.

Ali Erbaş'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Cuma namazının yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması huşunun değerlendirerek şu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur.

Yeni tip koronavirüs bulunduğu ortamda insanda insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa bir sürede salgın haline gelmektedir.

- Ülkemizde vakası sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir.

- Yaşanan olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle beraber kılınmasına devam edilmesi halinde virüsün yayılma tehlikesi vardır. Bu amaçla İslam dini insan hayatını tehlikeye atacak uygulamalara cevaz vermez.