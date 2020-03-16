CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Parti kurultayı ileri bir tarihe ertelenmiştir
CHP, corona virüs önlemleri kapsamında 28-29 Mart'taki olağan kurultayını erteledi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı basın açıklamasında kurultayın ileri bir tarihte gerçekleşeceğini söyledi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi siyaseti de olumsuz etkiledi.
Kurultay ertelendi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayın koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiğini açıkladı.