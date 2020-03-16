CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Parti kurultayı ileri bir tarihe ertelenmiştir

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi siyaseti de olumsuz etkiledi.

Kurultay ertelendi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayın koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiğini açıkladı.