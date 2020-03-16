DÜNYA

Almanya'da Türk ailenin koronavirüs alışverişi şaşkına çevirdi

Almanya'da yaşayan Türk aile, yaptığı alışveriş ile 'Yok artık' dedirtti. Adeta bir marketi eve taşıyan aile, aldığı ürünlerin videosunu sosyal medyada paylaştı.

Almanya'da yaşayan Türk bir ailenin yaptığı market alışverişi şaşkına çevirdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kendisini karantina altına alan aile, aldıkları ürünleri video kaydına alarak sosyal medyada paylaştı.

Hızla yayılan görüntüler ise izleyenlere 'Yok artık' dedirtti.

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