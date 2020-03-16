Sağlık Bakanı Koca: Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunup, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut" şeklinde konuştu.