DÜNYA

İtalya'daki Türk öğretmen anlattı! Korkunç koronavirüs gerçekleri

İTALYA’da koronavirüs nedeniyle 1809 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki son durumu anlatan araştırma görevlisi Senem Önen’in anlattıkları İtalya’da yaşanan durumu gözler önüne sererken koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili detaylar verdi.

Avrupa ülkesi İtalya’da bir üniversitede biyoloji departmanında araştırma görevli olarak çalışan Senem Önen İtalya’daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Salgının grip gibi algılanmasının büyük bir hata olduğunu söyleyen Önen şunları anlattı:
-“Elimizi kolonyaladık işte yüzümüze kolonya sürdük mikropların yüzde 80 öldürdük, dolaşmaya devam edelim yok böyle bir şey. Hastalığın grip gibi algılanması da çok ciddi bir hata. Grip değil. Grip gibi denmesinin tek sebebi virüs kaynaklı olması herhangi bir şekilde ilacı olmaması. Grip ile ilgili tam benzerliği bu. Salgın çok ağır seyrediyor, yakalanan kişi son durumda nefes darlığından yani boğularak ölüyor yani nefes alamayarak hayatını kaybediyor. ”

“Evinizde kalmanız gerekiyor”

-“Siz burada İtalyanların paylaştığı videoları görüyorsunuz. Balkondan balkona müzik yapıyorlar. İnsanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz. İnsanların ailerinden uzak tek başına nasıl öldüğünü görmüyorsunuz. Gerçekten çok dramatik. 300 kişilik yatak kapasiteli bir yere 3 bin kişiyi götürürseniz elbetteki yatak yetersiz kalacak. Elbetteki birilerini seçmek zoruna kalacaklar. Şu an doktorlar insan seçiyorlar. Kim kurtarıp kim kurtaramayız diye. Durumun Türkiye'de bu seviyeye gelmemesi için evinizde durmanız gerekiyor. '

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