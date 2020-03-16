İtalyan doktor: Yoğun bakıma sadece tedaviden faydalanabilecek hastaları kabul ediyoruz

Koronavirüs dünyaya yayılırken, birçok ülke kötü sürprizlere nasıl hazırlanacağını öğrenmek için İtalya'yı izliyor.

İtalya’nın en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü Lombardiya'daki yoğun bakım birimlerini koordine eden Milano Üniversitesi'nden Dr. Giacomo Grasselli, DW'ye konuştu.

Dr. Grasselli, "Yoğun bakıma sadece tedaviden faydalanabilecek hastaları kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.