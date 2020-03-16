DÜNYA

İtalyan doktor: Yoğun bakıma sadece tedaviden faydalanabilecek hastaları kabul ediyoruz

İtalya’nın en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü Lombardiya bölgesindeki yoğun bakım birimlerini koordine eden Milano Üniversitesi'nden Dr. Giacomo Grasselli, "Yoğun bakıma sadece tedaviden faydalanabilecek hastaları kabul ediyoruz" şeklinde konuştu. İşte Dr. Grasselli'nin o sözleri...

Koronavirüs dünyaya yayılırken, birçok ülke kötü sürprizlere nasıl hazırlanacağını öğrenmek için İtalya'yı izliyor.

İtalya’nın en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü Lombardiya'daki yoğun bakım birimlerini koordine eden Milano Üniversitesi'nden Dr. Giacomo Grasselli, DW'ye konuştu.

Dr. Grasselli, "Yoğun bakıma sadece tedaviden faydalanabilecek hastaları kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri erteleniyor
İsrail'de Netanyahu'yu başbakanlıktan edecek yasa tasarısı meclise sunuldu
İtalya'da 25 milyar avroluk acil destek paketi
İspanya'da koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
New York borsası sert düştü! İşlemler durduruldu
AB'de seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Konya'da karantina altına alınan bazı umreciler kaçmaya çalıştı
Almanya'da Türk ailenin koronavirüs alışverişi şaşkına çevirdi
Burak Akkul koronavirüs çıktı eşiyle karantinada Burak Akkul kimdir?
İstanbul’da şoke eden görüntüler! Asker uğurlamalarında şehri birbirine kattılar
Sunucu Burak Akkul : Koronavirüs testim pozitif çıktı söylemiyorlar
Anti-inflamatuar ilaç isimleri neler koronavirüsü arttırıyor mu?
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Parti kurultayı ileri bir tarihe ertelenmiştir
ABD'de ilk koronavirüs aşısı bugün test ediliyor! Ne zamana hazır olur?