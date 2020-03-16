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Ali Rıza Demircan: Tedbirlere uyulduğunda ölen ahiret şehidi olur

Habertürk Ana Haber'de Veyis Ateş'in konuğu olan ilahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, "Peygamberimiz buyuruyor ki, toplumsal ve bireysel alınan önlemlere riayet edildiğinde ölen ahiret şehidi olur" şeklinde konuştu.

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, koronavirüse karşı İslam dinine göre Allah'ın emrettiği, Hz. Peygamber'in tavsiye ettiği önlemleri anlattı.

Demircan, "Peygamberimiz buyuruyor ki, toplumsal ve bireysel alınan önlemlere riayet edildiğinde ölen ahiret şehidi olur" dedi.

Demircan, Cuma namazlarının yasaklanmasına kişisel olarak karşı olduğunu, ancak cemaatin bu günlerde cuma namazına gitmedikleri için günahkar olmayacaklarını söyledi.

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