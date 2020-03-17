DÜNYA

İdlib’deki ilk Rus-Türk devriyesi havadan görüntülendi

Rus Zvezda televizyonu, Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen ilk Rus-Türk ortak devriyesinin videosunu yayınladı.

Devriye yapan konvoy, Tayfun zırhlı araçları ile Rıs ve Tigr zırhlı otomobillerinden oluştu.

Rus ve Türk askerleri, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ilk ortak devriyeyi gerçekleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Serakib’in 2 kilometre batısındaki Trumba’dan başlayan başlayan devriyenin M4 karayolu üzerinde yapıldığını bildirmişti.

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