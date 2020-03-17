İdlib’deki ilk Rus-Türk devriyesi havadan görüntülendi

Prof. Dr. Ateş Kara'dan CNN Türk'te koronavirüs açıklaması 18 vakanın hepsi...

Koronavirüsle ilgili sevindiren gelişme Avustralyalı bilim insanları 'tedaviyi bulduk'

ABD'de bir kişi eşi ve 5 akrabasını öldürüp intihar etti