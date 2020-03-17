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Camilerden namazınızı evde kılın çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, gün içinde camilerde cemaatle namaz kılınmasına bir süreliğine ara verileceği yönünde yapılan açıklamanın ardından, bu karar camilerden anons edildi.

Türkiye'de koronavirüs önlemlerine ilişkin her gün yeni bir karar alınarak hayata geçiriliyor.

Bugün, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süre ara verileceğini açıklamıştı.

CAMİLERDEN ANONS YAPILDI

Açıklamanın ardından, camilerden akşam ezanından sonra, vakit ve cuma namazlarının camilerde kılınmayacağına ilişkin anonslar yapıldı.

"EVİNİZDE KILIN"

Cami hoparlörlerinde yapılan anonsta, salgın hastalığın riski sona erinceye kadar, camilerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacağını, vatandaşların namazları evlerinde kılmaları istendi.

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