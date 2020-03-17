Diyanet camilerde namaza ara verdi! Vatandaşlar karşı çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dün kamuoyuna yaptığı konuşmada koronavirüs nedeniyle "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek" kararına Şanlıurfa'da bir grup vatandaş karşı çıktı.

"Korona değil hası gelsin biz bu karara uymayacağız

Bir vatandaş koronavirüs için alınan tedbirlere tepki göstererek "Allah cemaatle namazı emretmişse korona değil hası gelsin biz inşallah cemaate camiye devam edeceğiz.

Allah'ın takdiri sebeplerle veya tedbirlerle bozulmaz. Diyanet işlerinin kendi şahsi fetvasıdır, görüşüdür. Şahsım adına uymayacağım" ifadelerini kullandı.

"Allah'ın verdiği canı yalnız Allah alır"

Başka bir vatandaş ise "Allah'ın verdiği canı yalnız Allah alır, biz ondan dolayı Müslümanlar olarak virüslerden, çekirge istilasından korkmuyoruz. Her zaman camiye geleceğiz.." ifadeleriyle alınan tedbirlere uymayacağını belirtti.