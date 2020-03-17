Umrede mahsur kalan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kurtarın bizi" çağrısı yaptı

Umreden dönenler üniversite yurtlarında karantina altına alınırken, Suudi Arabistan'da kalan bir umrecinin sosyal medyadan yaptığı paylaşım olay oldu. Suudi Arabistan'da umre ziyaretine giden ve ismini açıklamayan yaşlı bir Türk vatandaşı, Suudi yetkilerce koronavirüs şüphesiyle odalara kapatıldıklarını ve kendilerine yemek ve su dahi verilmediğini söyledi. "Bizler burada cüzzamlı muamelesi görüyoruz. Ben tansiyon hastasıyım sayın Cumhurbaşkanım ilaçlarım bitti ben ne yapacağım" diyen umreci, "Türkiye Cumhuriyeti Devleri vatandaşını kurtaracak kadar güçlüdür, kurtar bizi Sayın Cumhurbaşkanım" diye gözyaşı döktü.

İşte yaşlı Türk umrecinin gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı o çağrı...

Odalara kapattılar, ekmek yok su yok, yemekhaneler kapalı...

"Sayın Cumhurbaşkanım, bizle buraya Umre yapmak için 400 küsür Türk vatandaşı olarak geldik. İbadetlerimiz zaman zaman engellendi buna şükür dedik. Ama ülkemize dönüş hazırlığına geçtiğimizde iki tana arkadaşımız kesin tanı değil şüpheli olarak uçaktan aldın. Bizler otobüsten indirildik diğer arkadaşlarımız uçaktan indirildi. Bizleri odalara kapattılar. Ekmek yok su yok, kantinler kapalı yemekhaneler iptal edildi.

Tansiyon hastasıyım ve ilaçlarım bitti ben ne yapacağım

Bizi mescide dahil salmıyorlar aşağıya. Odalara hapsettiler. Bizler burada cüzzamlı muamelesi görüyoruz. Ben tansiyon hastasıyım sayın Cumhurbaşkanım ilaçlarım bitti ben ne yapacağım. Şeker hastası olanlar var başka hasta olanlar var onlar ilaçları bitti.Bizler burada perişanız açız sususuz...Odanın içinde sabahtan akşama kadar, akşamadan sabaha kadar yatmayla nereye kadar gideceğiz.

Bizi kurtar öleceksek de yurdumuzda ölelim

Benim sizden ricam Cumhurbaşkanım Türkiye Cumhuriyeti Devlet'i büyüktür, Türkiye Cumhuriyeti Devleri asildir, Türkiye Cumhuriyeti Devleri vatandaşını kurtaracak kadar güçlüdür kurtar bizi. Biz öleceksekte yurdumuzda ölelim. Tedavi olacaksakta yurdumuzda olalım. Biz burada ölüme terk edilmiş mahkumlar gibiyiz. Ne olur cumhurbaşkanım bizleri buradan kurtarın...