SAĞLIK

Coronavirüs aşısını ilk kez bir insanda denediler!

ÇİN'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde Aralık ayında çıktıktan haftalar içerisinde küresel bir salgın halini alan corona virüsü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı... Dün AP haber ajansının duyurduğu, "Corona virüsü aşısı denemesi" bugün gerçekleşti. Kameralar önünde sağlıklı gönüllülere corona virüsü aşısı gerçekleştirildi.

Corona virüsünde kaynaklanan ölümlerin sayısı 7 bini geçerken bugün salgın hastalıkla mücadelede flaş bir gelişme yaşandı… Onaylanan toplam vaka sayısı 182.561’e çıkarken corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 7.165’e çıktı.

Yaşananların ardından ABD’nin Seattle kentindeki Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü’nde corona virüsü aşısı için ilk deneme yapıldı.

COVID-19 kod adıyla bilinen corona virüsünün aşısı için yapılan ilk denemelerde bugün ABD’de ilk corona virüsü aşısı gönüllülere yapıldı.

Salgınla mücadele için kritik bir eşik olarak tanımlanırken araştırmayı yürüten Dr. Lisa Jackson, “Biz şimdi corona virüsü takımıyız. Bu acil durumda herkes elinden geleni yapmak istiyor” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Karius'tan corona virüs sözleri: Sevgilimi de Türkiye'ye getireceğim
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Yok artık! 50'ye yakın koronavirüs hastası kaçtı!
Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı!
Fenerbahçe Yalçın Koşukavak'la el sıkıştı! Emre Belözoğlu önerdi
Benzin fiyatlarına 7 kuruşluk zamdan sonra bugün indirim haberi geldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Camilerden namazınızı evde kılın çağrısı
Diyanet camilerde namaza ara verdi! Vatandaşlar karşı çıktı
Çok Gezenti Burak Akkul koronavirüs oldu karantinadayım dedi
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan koronavirüs açıklaması
Umrede mahsur kalan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kurtarın bizi" çağrısı yaptı
Ece Erken Söylemezsem Olmaz neden yok yasak aşkı istifa ettirdi
Koronavirüsü 2 yıl önce işlemişler! Sosyal medya 'My Secret Terrius' dizisini konuşuyor
Söylemezsem Olmaz sunucuları kimler oldu 2 yeni isim