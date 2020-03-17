Coronavirüs aşısını ilk kez bir insanda denediler!

Corona virüsünde kaynaklanan ölümlerin sayısı 7 bini geçerken bugün salgın hastalıkla mücadelede flaş bir gelişme yaşandı… Onaylanan toplam vaka sayısı 182.561’e çıkarken corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 7.165’e çıktı.

Yaşananların ardından ABD’nin Seattle kentindeki Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü’nde corona virüsü aşısı için ilk deneme yapıldı.

COVID-19 kod adıyla bilinen corona virüsünün aşısı için yapılan ilk denemelerde bugün ABD’de ilk corona virüsü aşısı gönüllülere yapıldı.

Salgınla mücadele için kritik bir eşik olarak tanımlanırken araştırmayı yürüten Dr. Lisa Jackson, “Biz şimdi corona virüsü takımıyız. Bu acil durumda herkes elinden geleni yapmak istiyor” dedi.