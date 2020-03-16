17 Mart Salı akşamına dikkat! Cübbeli Ahmet Hoca bela yağacak diyor

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yayınladığı video ile gündeme oturdu. Cübbeli'nin iddiasına göre 16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayan gece bela yağacak. Cübbeli Ahmet'in dediği olay, bu salı gecesi olacak.

Cübbeli yayınladığı videoda şöyle dedi:

- "Safer ayının son çarşambası bir senelik belalar yağıyorsa, mart ayının çarşamba gece belaların yağdığı gecedir. Bu belalardan korunmak için akşam namazını takiben bazı surelerin ve zikirlerin yapılması lazımdır."

- "Mart ayının ilk çarşambası yarın (salı gecesi) akşam yani 17'yi 18'e bağlayan gecedir. Rumi takvime göre... Buna kocakarı soğukları deniyor. Bu ad kavminin helak edildiği çarşambadan çarşambaya olan döneme rastlamaktadır."