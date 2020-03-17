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Bu da Türk işi korona şarkısı! Ulan yarasa yenir mi fasulye yiyeydin

Türkiye’de coronavirüs salgınına karşı önlemler arttırıldı. Sosyal medyada ise corona şarkıları hızlar yayılmaya başlandı. O şarkılardan birini sözleri ise dikkat çekti.

Koronavirüs hızla dünyayı tehdit etmeye başlarken ülkemizde de vaka sayısı artmaya başladı. Bir çok tedbirler sonrası vatandaşlar sosyal medyada daha çok vakit geçirmeye başladı. Koronavirüs şarkıları da sosyal medyada hızla yayılmaya başlandı. Bu şarkılardan bir tanesinin şarkı sözleri içi dikkat çekti.

Sosyal medyada yayılan şarkının sözleri şu şekilde; " İşte bir sabah uyandığımda her yanım korona korona korona haydi giriyoruz karantinalara her yanım ha korona...Çin'de bir yav.. yarasa yedi yarasa yenir mi yenir mi yenir miii.. makarna yiyeydin fasulye yiyeydin yarasa yenir mi?"

Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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