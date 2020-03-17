Koronavirüse yakalanırsanız gün gün neler olur? Bu videoyu mutlaka izleyin…

Koronavirüse yakalandığınızı nasıl anlarsınız? Covid-219’un belirtileri nelerdir? Gün gün nasıl gelişir? Vücudunuzda hangi değişiklikler olur? Koronavirüs vakalarını aylar önce yaşamış, şu an tamamiyle üstesinden gelmiş bir ülke olan Singapur Sağlık Bakanlığı, video ile anlattı. Koronavirüs hastalığında gün gün ortaya çıkan belirtileri anlatan video, okumayı sevmeyen herşeyi izleyerek öğrenmek isteyenler için oldukça bilgilendirici içerik sağlıyor… İşte koronavirüs’ün gün gün acil durum belirtileri…

Bu durumlardan birini bile hissederseniz hemen test yaptırın ve kendinizi karantinaya alın…

1. COVİD 19 ACİL DURUM BELİRTİLERİ…

- Solunumda güçlük, göğüste ağrı, mavileşmiş yüz veya dudaklar…

1-3 GÜN NELER OLUR…

- Soğuk algınlığı ve gribe benzer semptomlar görülür…

- Hastalarda ateş görülecektir…

- Hafif boğaz ağrısı görülebilir veya görülmeyebilir…

- Bağışıklık sistemi çok güçsüz olan insanlarda mide bulantısı veya ishal görülür.

- Hastalar normal bir şekilde yemek yemeye devam ederler



4. GÜN NELER OLUR…

- Virüsün bulaştığı kişideki boğaz ağrısı şiddetli bir şekilde artar

- Sesleri boğuklaşır

- Vücut sıcaklıkları 36.5 derece civarındadır

- Hastalar yemekte ve içmekte zorluk yaşayabilirler.

- Hafif baş ağrısı ve hafif ishal 4. Günün diğer belirtileridir.

5. GÜN NELER OLUR…

- 5. Günde durum kötüleşmeye başlar

- Boğazda şiddetli bir ağrı vardır.

- Yemek iç tek ağrılı bir hal alır.

- Sesteki boğukluk artmıştır.

-Vücudu veya herhangi bir uzvu hareket ettirmek ağrılı bir hal almıştır.

- Tüm vücutta eklem ağrıları hissedilir.

6. GÜN NELER OLUR…

-Ateş hala 37 derece civarındadır.

- Boğaz ağrıları kuru öksürük görülür.

- Yerken, yutkunurken ve konuşurken boğaz ağrıları hissedilir.

-Şiddetli bir şekilde bitkinlik ve mide bulantısı hissedilir.

- Hasta zaman nefes solumakta güçlük yaşar.

- Eklemlerdeki ağrılar parmaklara kadar nüfuz eder.

- İshal ve kusma şiddetlenir…



7. GÜN NELER OLUR…

- Ateş 38 dereceye kadar yükselir

- Yoğun bir şekilde öksürük ve şalgam görülür…

- Vücut ve baştaki ağrılarla birlikte ishal ve kusma daha da kötü bir hal alır…

8. GÜN NELER OLUR…

- Hastanın her bir soluğu daha da güçleşir…

-Göğüs ağırlaşır.

- Öksürük, baş ve eklem ağrıları artarak devam eder.

- Vücut sıcaklığı 38 derecenin üstüne çıkar.

9. GÜN NELER OLUR?

-Tüm belirtiler kötüleşmeye başlar.

Vücudunazda bu belirtiler varsa acilen bir sağlık kuruluşuna müracat edin…