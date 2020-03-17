Çekirge ve karınca istilalarının sebebi bakın neymiş Nihat Hatipoğlu açıkladı!

Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu, tüm dünyada adeta hayatı durduran ve Türkiye'de de görülen koronavirüs ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca çekirge ve karınca istilasına da değinen Hatipoğlu bir ayeti hatırlattı.

Koronavirüs salgını sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı bir dizi önlem aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında önlemleri açıkladı. Cuma namazı belli bir süre durdurulurken, vakit namazları da cemaatsiz kılınacak. Camiler açık olacak, ferdi namaz kılmak isteyenler kılabilecek. Cami görevlileri cemaatle namaz kılınmasına müsaade etmeyecek. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Prof.Dr. Niha Hatipoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, Diyanet'in kararını doğru bulduğunu söyledi, Hz.Ömer'in yaşadığı bir olaydan örnek verdi. Hatipoğlu ayrıca çekirge ve karınca istilasına da değindi.

Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine sığınıyorum

Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu, "İslamın temel prensibi kendinizi bile bile tehlikeye atmayındır" dedi, "Hz. Peygamberin uygulaması şudur, bulaşıcı hastalıkların olduğu dönemlerde karantina uygulamasını emretmiş ve uygulatmıştır. Veba gibi hastalıkların olduğu yerlere girişi yasaklamıştır. Bugün veba, koronadır. Hz.Ömer, Şam'a yaptığı bir sefer sırasında veba olduğunu görünce oraya girmekten geri durmuştur. Kendisine, 'Allah'ın kaderinden kaçıyor musun' denildiğinde, 'Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine sığınıyorum" diyerek o bölgeye karantina uygulatmıştır.

Açık havalarda namaz kılınabilir

Diyanet'in açıklaması bence yerinde bir açıklamadır. Ezanların okunması devam etmeli. İnsanlarımız ezanları duyarak aile içinde cemaatleri ile namazlarını kılabilirler. Cuma namazları yerine o günkü öğlen namazları kılınabilir. Bu gibi durumlarda açık havalarda namaz kılınabilir. Ama bu hastalıkta bir kişiden yayılma riski varsa imtina edilir. Bugün için açık alanda kılınması da mümkün değil gibi. Bu durum bir felaket tabi. Allah bütün insanlığı korusun. Din ile bilim birlikte yürütülmelidir. Bir tabipin, bilim adamının sözü bir din adamının fetvası gibidir. Ezanın okunması manevi açıdan çok önemlidir." diye konuştu.

Hatipoğlu'ndan çekirge ve karınca istilası yorumu

Hatipoğlu dünyada yaşanan değişimi değerlendirerek, "Cuma namazı cemaatle kılınması gereken bir namazdır. Cuma namazları haftalık şuralardır. Cuma namazları çok çok önemlidir. Olağanüstü hallerde sıhhat ve tehlike durumlarında Cuma namazları askıya alınır. Cuma kılamayanlar bir burukluk hissedecekler kalplerinde. Bugün koronavirüsten bahsediyoruz. Deli dana hastalığı, kuş gribi vardı. Çekirge ve karınca istilaları var.

Biz kendi ellerimizle ektiğimizi biçmeye başladık

Yeryüzünü tarumar ediyorlar. İklimler değişiyor. Ayeti kerime, karada ve denizde insanların fesatlığından dolayı yeryüzü dumura uğradı diye uyarıyor. Biz kendi ellerimizle ektiğimizi biçmeye başladık. Bunları düşünebilirsek, Cuma namazında verilen mesajı anlamış oluruz. Cumayı kılamazsanız da öğlen namazını mutlak suretle kılın. Gözünüz camide, gönlünüz Cuma namazında olsun. Öncelikli olan iman, sonra ahlak ve sonra ibadet. Hijyene dikkat edelim, Türkiye'nin bu problemi en az hasarla atlatacağını inanıyorum." şeklinde konuştu.

Çekirge istilası Doğu Afrika'yı tarumar etti

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini duyurdu.BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yayımladığı durum raporunda, Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya'da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerin oluşmaya başladığına dikkati çekti.

Bölgedeki durumun "alarm verici" seviyelerde olduğu belirtilen raporda, çekirgelerin yeniden üremeye başladığı ve bu sürülerin gıda güvenliğine benzeri görülmemiş tehdit oluşturduğu aktarıldı.Raporda, çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterildi.Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.Çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.